記者会見する経団連の筒井義信会長＝24日午後、東京都千代田区経団連の筒井義信会長は24日の定例記者会見で、中東情勢の混乱が長期間継続した場合に、政府が経済対策を策定する必要があるとの認識を示した。「会員企業の声もよく踏まえた上で（政府への要請の）適切なタイミングを見極めたい」と述べた。筒井氏は、政府の経済財政諮問会議の民間議員を務めている。経済対策の具体的施策には触れなかった。原油高に伴うコスト負