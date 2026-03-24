日本大学は24日、林真理子理事長が任期満了となる6月で退任すると発表しました。日本大学を巡っては、脱税事件で前理事長が有罪判決を受け、その後、芸術学部出身の林真理子理事長が日大創設以来初の女性理事長として2022年7月に就任し、学内改革に取り組んで来ました。しかし、その後のアメフト部の薬物事件など不祥事が相次いで執行部の対応が後手に回り、ガバナンスの機能不全が指摘され、文部科学省に改善計画を提出していまし