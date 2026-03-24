消費減税や給付付き税額控除の制度設計を話し合う「社会保障国民会議」の初の有識者会議が開かれました。会議冒頭、城内担当大臣は「持続可能な社会保障制度の構築は、取り組むべき急務」と話し、充実した議論を求めました。消費減税や給付付き税額控除の専門的・技術的な論点を精査する有識者会議は、元慶應義塾塾長の清家篤氏が座長をつとめ、給付付き税額控除の制度設計に詳しい日本総研シニアフェローの翁百合氏や、経済財政諮