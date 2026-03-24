トヨタ自動車は、アメリカの二つの工場にあわせて約1590億円を投資すると発表しました。 【写真を見る】トヨタ自動車がアメリカ2工場にあわせて約1590億円を投資と発表 ケンタッキー工場では生産予定の電気自動車の量産準備にあてるほか現地で人気のカムリとRAV4の生産強化 トヨタが投資するのはケンタッキー州とインディアナ州の2工場です。約1270億円を投資するケンタッキー工場では、2028年に生産を始める