25日の天気予報（岡山・香川） 25日（水）日中の最高気温は平年並みで、この時季らしい気温となりそうです。 昼過ぎから雨が降り、ほとんどのところでは26日（木）朝までには止みそうです。朝出かけるときに降っていなくても、傘を忘れないようにしてください。 さて、この時季、花粉症に悩む人も多いと思いますが、花粉症と風邪の初期症状の見分け方には違いがあるそうです。 大阪はびきの医療センターの川