日本時間１８時３０分に英サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）、製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30 予想53.1前回53.9（サービス業PMI（購買担当者指数）) 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30 予想50.1前回51.7（製造業PMI（購買