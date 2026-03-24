ドル円１５８．７０近辺、ユーロドル１．１５８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は158.70近辺、ユーロドルは1.1580近辺で推移している。いずれも本日レンジのドル高圏へと再び動いている。ドル円は158.28-158.79、ユーロドルは1.1576-1.1618までのレンジ。中東情勢については依然として不確実性が高い状況。停戦合意への期待と、長引くホルムズ海峡閉鎖への思惑が交錯しているようだ。 USD/JP