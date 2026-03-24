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ユーロ圏１０年債利回り格差仏７２、伊９０ｂｐに縮小、中東リスク動向に反応 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%） ドイツ3.006 フランス3.728（+72） イタリア3.905（+90） スペイン3.532（+53） オランダ3.152（+15） ギリシャ3.866（+86） ポルトガル3.469（+46） ベルギー3.616（+61） オーストリア3.346（+34）