次の南海トラフ地震の高知県独自の被害想定が13年ぶりに見直されました。前回の想定と比べて死者の数は半減した一方、負傷者は2割増えるかたちとなっています。県は2013年に公表した次の南海トラフ地震の県独自の被害想定を見直すため、専門家による検討委員会を設置し議論を進めてきました。3月24日、高知市で内容をとりまとめる会合を開き、高知県独自の新たな被害想定を公表しました。新たな被害想定は、国が2025年に公表した被