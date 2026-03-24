オリンピックや国際競技大会などで優秀な成績を収めた選手ら86人が、名古屋市から表彰されました。このうち、ミラノオリンピックのスノーボード・ビッグエアで金メダルを獲得し、スポーツ栄誉賞が贈られた木村葵来選手は、4年後のオリンピックでさらなるメダル獲得に意欲を示しました。木村葵来選手：「4つ下の弟と一緒にオリンピックに出場して、僕が金で、弟が銀メダルを取れたらいいなと思っています」