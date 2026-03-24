大阪都構想を巡る法定協設置議案について議論する大阪府議会＝24日午後日本維新の会の看板政策「大阪都構想」を巡り、大阪府議会は24日、制度案を議論する法定協議会（法定協）の設置議案を継続審査にすると決めた。背景には早期の法定協設置に対する維新大阪市議団の抵抗がある。市議団は4月上旬から市内全24区で対話集会を開き、賛否を見極める方針。5月までの判断が想定され、どう着地するかが焦点となる。法定協設置には府