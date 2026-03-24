◇MLBオープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス(日本時間24日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手がスマートな動きを見せました。今シーズン初めての本拠地ドジャー・スタジアムで迎えたオープン戦。3回1アウトで迎えた大谷選手の第2打席。投じられたボールはワンバウンドでキャッチャーのグラブをはじき宙へ浮かびます。それを目で追った大谷選手はバットから手を離し右手でキャッチ。そのまま打席外へ投げました。この一連のスマー