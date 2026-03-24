ファナティクス・ジャパン合同会社は、NBA公式オンラインストア「NBA Store Japan」において「NBA SPRING／SUMMER 2026 アパレルコレクション」を3月25日正午から販売開始すると発表した。 今回のコレクションは、NBAのエッセンスを日常のスタイリングに落とし込んだアパレルライン。シカゴ・ブルズとロサンゼルス・レイカーズの2チームを軸に据え、春夏シーズンを通して着用できる多彩なアイテムを展開