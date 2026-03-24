朝倉未来プロデュースの8人組アイドルグループ・Toi Toi Toiの公式YouTubeが3月22日に「【ドキュメンタリー】Reunion：約束の再会 星野ティナ」を更新。活動休止中のメンバー・星野ティナの復帰が決まり、メンバーにサプライズ報告をするドッキリに密着した。 （関連：【画像】星野ティナ、Toi Toi Toiメンバーとの再会に感動） 初期メンバーである星野ティナは、2025年12月24日