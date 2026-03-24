スクウェア・エニックスとNHN PlayArtが共同開発するスマートフォン向けゲーム『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』の正式サービスが開始された。 【画像あり】ゲームのスクリーンショット 本作は「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが多数登場する「ディシディア ファイナルファンタジー」シリーズの最新作。3対3の2チームと