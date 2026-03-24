ネットマーブルは3月24日、新作アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』のモバイル版を含む全プラットフォーム向けに正式リリースを開始した。 【画像あり】正式リリースを記念してもらえるアイテム 本作は、Netmarble F&C Inc.が開発を手がけるオープンワールドRPG。『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子「トリスタン