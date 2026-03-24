きょう午後、山形県東根市で山林火災が発生し、宮城県と岩手県の防災ヘリなどが出動し、消火活動にあたっています。 【写真を見る】東根市で山林火災発生宮城県と岩手県の防災ヘリなどが出動し消火活動県は「林野火災野火等多発警報」発令（山形） 山口颯太記者「通報から３時間ほど経ちましたが、現場の山林では現在も煙がのぼっているのが確認されます。消火活動は市の消防隊のほかに、宮城県と岩手県からの防災ヘリの応