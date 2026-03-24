きょうの山形県内は、高気圧に覆われ穏やかな陽気となりました。県内は梅が見ごろとなっているところも多く、日に日に春めいています。 【写真を見る】「こんな香るんだな」そよ風になびく梅の花県内の多くの場所で梅が見ごろ（山形） こちら山形市の霞城公園です。梅の花びらがそよ風になびき、見ごろを迎えていました。 佐藤友美アナウンサー「甘い香りがする。まだつぼみのもあるんですがほとんど咲いていますね。