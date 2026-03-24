町の職員などへの言動がパワハラだと認定された西川町の菅野大志町長が、さきほど会見を開き、来月の町長選挙に立候補し町民に改めて信を問うと明らかにしました。 【写真を見る】「もう一度ご審判を」西川町・菅野町長が次期町長選への立候補を正式表明パワハラ問題も、改めて出直す覚悟（山形） ２期目を目指し立候補を表明菅野大志西川町長「これまで私が行って来た取り組みや叱咤をいただいたことを踏まえ、もう一度町