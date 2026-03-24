日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 22523( 22034) 9月限66(66) TOPIX先物 6月限 16323( 16323) 日経225ミニ 4月限 21060( 21060) 5月限 273( 27