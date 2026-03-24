日経平均株価 始値52380.60 高値52701.99 安値51645.15 大引け52252.28(前日比 +736.79 、 +1.43％ ) 売買高22億42万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆7567億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅反発、朝方にこの日の高値をつける ２．トランプ大統領がイラン発電所への攻撃5日延期を表明