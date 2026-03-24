新潟海上保安部によりますと、24日午後3時半ごろ、村上市の岩船港を出港した粟島汽船の「きらら」のエンジンが停止し、動けなくなっています。 その後、船は座礁したものの現在は安定した状態だということです。船には乗客26人と乗組員5人が乗船しています。 新潟海上保安部が救助作業の方法などを検討しています。