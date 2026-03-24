広島市は、発行の準備を進める「プレミアム付き商品券」について、当初の予定より1か月ほど前倒しして販売を始める方針であることが分かりました。広島市は、政府の物価高対策交付金を活用し、「プレミアム付き商品券」を発行する予定です。デジタルの商品券については4月20日から申し込みを受け付け、5月20日から販売を始めます。また、紙の商品券については、8月としていた販売開始時期を当初の予定よりも1か月ほど前倒しし、7月