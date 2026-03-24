Jリーグの野々村芳和チェアマンJリーグは24日、東京都内で社員総会と臨時理事会を開き、野々村芳和チェアマン（53）の3期目となる体制がスタートした。同チェアマンは記者会見で「クラブが頑張ったら、頑張った分だけ成長できるという、いい循環に入るためのお手伝いができたら」と抱負を語った。2022年3月にJリーグの元選手として初めて就任した。今年はシーズン移行により、8月にリーグ戦が開幕。変革期にリーダーシップを期