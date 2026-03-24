北洋銀行（札幌市）は24日、北海道の冬の風物詩「さっぽろ雪まつり」の大雪像制作に2027年から参加すると発表した。雪まつりの目玉となる高さ15メートル、幅20メートルほどの大雪像5基が維持される見通しとなった。陸上自衛隊が毎年制作する大雪像を2基から1基に減らす方針を示していた。大雪像の制作隊は自衛隊出身者の隊長、班長を中心とし、行員らも加わる。行員以外にも参加者を募る。今年10月から模型を、来年1月から大雪