timeleszが、Blu-ray & DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』を3月25日（水）に発売する。timeleszが昨年12月26日・27日の京セラドーム大阪から2026年1月7日・8日、追加公演の2月4日・5日の東京ドーム公演を合わせ全6公演で開催した、新体制初となるドームツアー＜We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME＞。今作にはその記念すべきライブツアーの模様を初回限定盤／通常盤ともに3