乃木坂46が、4月8日(水)にリリースする41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の収録内容・歌唱メンバーを解禁した。本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の＜41stSGアンダーライブ＞本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには6期生による「桜橋を教えてくれた」を収録。TYPE-Bには41stシングル選抜メンバーによる新曲が収録され、TYPE-Cには新たな新曲「年齢の境