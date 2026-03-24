日本で開発された農産物の海外流出防止を強化します。日本で開発された農産物をめぐっては、ぶどうの高級品種の「シャインマスカット」などの苗木が海外に無断で持ち出されるケースが相次いで報告されてきました。今の仕組みでは、出願してから品種登録されるまで平均で3年ほどかかっていて、かんきつ類の「あすき」が、登録の前に海外に流出した可能性があるということです。このため農水省は、出願の公表後はまだ登録されていな