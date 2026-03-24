2025年10月、日中首脳会談を前に中国の習近平国家主席（右）と握手を交わす高市首相＝韓国・慶州（共同）外務省がまとめた2026年版「外交青書」の原案が24日、判明した。中国について「重要な隣国」と表記。25年版では日中関係を「最も重要な2国間関係の一つ」としていたが、表現を変更した。台湾有事が存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁による日中関係悪化が影響した可能性がある。首相答弁が出た昨年11月以