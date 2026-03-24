イギリス・ロンドンで23日、ユダヤ系団体の救急車4台が放火され、警察は反ユダヤ主義に基づくヘイトクライムとして捜査しています。ロンドン北部で23日未明、ユダヤ系ボランティア団体の礼拝所の駐車場に止めてあった救急車4台が放火される事件がありました。車内の酸素ボンベが爆発するなどして4台が全焼し、近くの建物にも被害が出ましたが、けが人はいませんでした。防犯カメラには、フードをかぶった3人が車両に液体をかけて火