プロ野球・巨人は24日、育成のルシアーノ投手と支配下選手契約を結んだことを発表。記者会見では、支えてくれた家族への感謝を述べました。2022年までMLBのブルージェイズ傘下でプレーし、2023年から巨人に加入したルシアーノ投手。オープン戦では7試合に登板し2セーブを上げ、防御率は0.00をマークする活躍をみせ、巨人4年目で念願の支配下昇格となりました。支配下登録となった率直な気持ちを聞かれると、「まずは支配下登録のチ