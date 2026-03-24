超学生による＜超学生 東名阪ツアー2026『Reverb』＞のファイナル公演が3月22日に東京・Kanadevia Hallにて開催された。オフィシャルからのレポートを以下にお届けする。◆ライブ写真昨年は初のホールツアーの開催や初の野外フェス出演、ボカロPデビュー、自身作詞作曲曲を含む2ndフルアルバムのリリースなど、アーティストとしてのキャパシティを拡張した超学生。彼が2026年3月22日、東京・Kanadevia Hallにて「超学生 東名阪ツア