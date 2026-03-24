ユーチューバー・ヒカル（34）が24日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、昨年11月1日にスタートしたインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」について言及した。ファンからの質問に答える企画で「ダウンタウンプラスをどう思いますか?」といった投稿が寄せられた。ヒカルはこれに「見てないから分からない」としたが「でも有名人にとっての新しい選択肢になると思う」と私見を展開。