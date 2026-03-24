報告書を受け取る名古屋市の広沢一郎市長（右）＝24日午後、名古屋市役所名古屋城天守の木造復元事業に関し、河村たかし前名古屋市長が在任中に「できなければ切腹だ」などと職員向けに発言した問題があり、市の第三者調査委員会は24日「パワーハラスメントに該当しない」と結論付ける報告書をまとめた。「特定の個人に向け執拗に発言し責任を取るよう迫る状況はなかった」などと理由を説明した。一方「適切とは言いがたい言動