にしなが3rdアルバム『日々散漫』のリリースを記念したフリーライブを、3月22日に東京・北谷公園で開催した。オフィシャルから到着したレポートをお届けする。◆ライブ写真鉛色の空に日は落ちようとしていた。大勢の観客に向けて、にしなは静かに口を開いた。「泣いちゃいそうです」。そんな彼女の言葉と歌をときに笑顔で、ときに感傷的な表情で、その場にいた数百人が見守っている。これは渋谷の片隅で行われた、わずか30分間のラ