S.A.R.の新曲「Daylight」が、専門学校 首都医校・大阪医専・名古屋医専 2026年度新TVCMソング「100 PROMISE」編の楽曲に起用されることが決定した。本CMは4月より全国で順次放映開始予定、3月24日よりWEBにて先行公開されている。本作「Daylight」は、躍動感のあるビートと包み込むようなコーラスワークが印象的な楽曲。親しみやすいメロディラインを軸にしながらも、サウンドは奥行きのある構造を持ち、聴くほどに異なる表情を見