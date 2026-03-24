2025年2月22日、約25年ぶりの共演で話題となったLUNA SEAとGLAYによる東京ドーム対バンライヴ＜The Millennium Eve 2025＞。その映像作品が5月27日(水)にリリースされることが解禁され、その収録内容も発表された。本編映像では当時のライヴ演奏曲の全てを収録。先行のGLAYから始まり、続くLUNA SEA、そしてアンコールで実現した、お互いのメンバーをシャッフルして結成した一夜限りのスペシャルバンド“テナシー”、“THE★BAND”