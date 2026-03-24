ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#111が、22日に配信された。『ななにー 地下ABEMA』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○高校生でシングルファザーに番組では、「令和のシンパパ大集合! リアル育児&本音告白SP!」と題し、シングルファザー4名が登場。YouTube登録者数15万人超のエンジニア・Tatsuさん、娘との日常を投稿するTikTokが人気のちからさん、ヤンチャ男子3人をたった一人で育てる経営者シン