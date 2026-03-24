“闇堕ち系おゆうぎユニット”というコンセプトを掲げ、曲にしろヴィジュアルにしろライブパフォーマンスにしろ、一度触れたら必ず記憶に残るインパクトを放つ音楽ユニット・東京メルヘン倶楽部。事務所無所属、完全セルフプロデュースという徹底したDIY体制で活動中の2人は、今年1月に2ndアルバム『NIMAIME』をリリースし、同作を掲げたツアーを愛知・大阪・福岡・横浜にて開催。2人を支持する“OYUUGI担当”（＝ファンの呼称）も