モデルの“せいせい”こと田向星華が、24日までに自身のInstagramを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】“大人気ギャルモデル”23歳が「スタイル抜群」大胆な“グラビア姿”も（19枚）昨年4月に結婚と妊娠を発表し、7月には出産を報告したせいせい。インスタグラムでは普段から美スタイル際立つ姿を公開しており、注目を集めている。今回の投稿では「明髪まだ見慣れへん」と、明るくなった髪