3月24日、和田アキ子（75）と、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（36）による新番組『アッコとジャンボ』（TBS系）が4月7日深夜にスタートすることが発表された。異色のコンビによる街ブラロケに期待が集まる一方で、ネット上では和田の体調を不安視する声も広がっている。同番組は、身体も存在感も“規格外”な2人が東京の名所周辺を歩きながら、隠れた名店を探す“街ブラ”バラエティ。スタジオを飛び出した和田が、ロ