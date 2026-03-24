レースクイーンの池永百合が24日までにＸを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。【写真】“元アイドル”レースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」水着姿も（17枚）彼女が「おはゆり」とつづり公開したのは、自身のミニ丈姿。ポーズをきめ、眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「素敵」などの反響が集まっている。池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2