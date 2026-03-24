5月4日放送の「岸辺露伴は動かない」シリーズ最新作『泉京香は黙らない』（NHK総合）に、堀田真由、寛一郎、橋本淳の出演が決定。あわせて、あらすじとアザービジュアルが解禁された。【写真】物語につながるカフェでの1シーン『泉京香は黙らない』アザービジュアル本作は、『ジョジョの奇妙な冒険』で世界的な人気を誇る荒木飛呂彦の原作を実写化したドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作。露伴（高橋一生）の担当編