2025年、バンドとしては13年ぶりとなる5回目の日本武道館公演で25周年の＜天下大暴走＞を完遂したNIGHTMAREが、26周年に向けて新たに動き始めた。◆撮り下ろし写真3月25日には約2年半ぶりとなる33枚目のシングル「Reach for」を、4月22日には昨年の武道館公演を収録したライブBlu-ray『NIGHTMARE TOUR 2025 回生天下大暴走最終公演夜宴2025.11.09日本武道館』を2カ月連続でリリース。4月からは全国ツアー＜NIGHTMARE TOU