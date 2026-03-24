アニメ映画『超かぐや姫！』が、5週連続で週末動員ランキングTOP10入りを達成。3月27日からは、入場者特典第3弾「ちびかぐやがいっぱいシール」が配布されるとともに、本編開始前にキャラクターからのスペシャルメッセージが聞ける”ウェルカムアナウンス”が5週連続上映されることも決まった。【動画】『超かぐや姫！』劇中曲「Reply」ミュージックビデオアニメーションクリエイター・山下清悟の初長編監督作品となる本作は、