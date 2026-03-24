フリーアナウンサーの堀江聖夏が23日に自身のInstagramでオフショットを公開。ピンクワンピース姿を披露すると、ファンから「素敵〜」「めちゃくちゃお似合い」といった反響が寄せられた。【写真】短パンがかわいい！堀江聖夏、ほかかわいらしいオフショット3月上旬にはインスタグラム上で骨折を報告していた堀江。彼女が「汐留TVの衣装がとってもピンクでした」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、ピンクのロング