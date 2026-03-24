お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が２２日放送のＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」に出演し、交際していた「蛙亭」イワクラとの破局について語った。お笑いコンビ「千鳥」ノブが伊藤に「こんなに別れた後の話、お互いでメディアにのる２人珍しい。イワクラちゃんも結構言ってるよね」と話を振ると、「直接言われるより、俺の悪口がＬＩＮＥニュースで届く方が嫌」と始めた伊藤。結婚も考えていたか問われると「そうですね。な