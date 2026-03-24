「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の元メンバーで俳優・歌手の赤西仁が２４日、都内で行われた「シーバスリーガルカクテルイベント」にスペシャルゲストとして登場した。赤西はドレスコードである「Ｇｏｌｄ＆Ｇｌａｍｏｒｏｕｓ」に合わせて、シックなセットアップにリムレスメガネで登場。「こんな感じなんですね。全然想像してなかった」と報道陣の多さに驚きの声を上げた。スコットランド生まれのブレンデッドスコッチウイスキーを手