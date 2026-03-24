ASIAN KUNG-FU GENARATION、2026年のニューリリースが、一気に到着した。まず3月に世に出るのは『フジエダ EP』。ここでの4曲は、静岡県藤枝市に新設されたレコーディングスタジオ“MUSIC inn Fujieda”で制作が行われている。同スタジオはゴッチこと後藤正文がこの数年をかけて作り上げた音楽工房で、スタジオとしての基本的なあり方はインディペンデントで活動するアーティストのサポートである。言わば今回のアジカンの『フジエ