元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が２４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自身の全日本女子プロレス入門時の親族の反応について赤裸々に明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで大学生の「就活疲れ」と親をはじめ、親族の干渉の仕方についての記事が紹介されるとＭＣの垣花正が「北斗さんは女子プロレスというジャンル